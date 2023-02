Junger Wolf in Siedlung in Leonding gesichtet

Ein Glücksfall

Dass ein Wolf so nahe an die Landeshauptstadt Linz herankommt und sich mitten in einem Siedlungsgebiet aufhält, ist ungewöhnlich. „Es dürfte ein Jungwolf sein, der noch auf der Suche nach einem Revier ist“, sagt Kaiblinger, der die Sichtung als absoluten Glücksfall einschätzt. „So etwas werde ich vermutlich nicht mehr so schnell wieder sehen, denn Wölfe sind sehr scheu und vorsichtig.“