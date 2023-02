Russisches Raumschiff kämpft mit Druckproblemen

Probleme an der ISS

An der alternden ISS hatte es zuletzt wiederholt Probleme gegeben. So war im Dezember ein Kühlmittelleck an einem an die Station angedockten Sojus-Raumschiff aufgetreten. Das Problem zwang drei Besatzungsmitglieder - zwei Russen und einen US-Amerikaner - zur Verlängerung ihres Aufenthalts. Sie sollen nun mit einer Ersatz-Sojus zur Erde zurückkehren, die Russland am 20. Februar starten will.