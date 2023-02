Kein Kaderplatz für einen 24-Millionen-Mann

„Weltklasse-Mannschaft“

Jetzt muss sich der 19-Jährige hinten anstellen, sich wieder in die Mannschaft kämpfen. Beim Europa-League-Schlager gegen die AS Roma am Donnerstag blüht ihm allerdings erneut nur eine Reservistenrolle. Nach dem 4:0-Sieg gegen Lustenau hat Jaissle nur wenige Gründe, sein Team zu ändern. Wobei er betonte, dass die Italiener natürlich in einer ganz anderen Liga als die Vorarlberger spielen: „Roma ist eine Weltklasse-Mannschaft.“