Salzburg gegen Austria Lustenau ab 17 Uhr LIVE

Sein Team hält bei sechs Punkten Vorsprung und will gleich an den starken Herbst anschließen, als mit 39 Zählern in 16 Spielen die drittbeste Ausbeute nach 2018/19 (44) und 20019/20 (40) gelang. Was Jaissle verlangt, ist klar. „Ich werde sie an der Leistung ab der zweiten Halbzeit gegen Sturm messen, das will ich über 90 Minuten sehen“, meinte er.