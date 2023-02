Tolles Sprungbrett, aber keine Erfolgsgarantie

Im gleichen Boot sitzt Oscar Garcia. Der Spanier gewann wie Marsch zweimal das Double in Österreich, ist nach seinem Rauswurf bei Stade Reims in der französischen Ligue 1 aber auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Mit Adi Hütter befindet sich ein Dritter im Bunde in der Warteschleife. Seit Sommer hängt die Austria-Legende in der Luft.