Shiffrin an Kilde: „Du bist einfach wahnsinnig“

Im Prinzip ganz einfach. Kilde hatte am Sonntag seine zweite Silbermedaille bei der laufenden alpinen Ski-WM in Courchevel geholt. Nach dem zweiten Platz in der Abfahrt staubte der Norweger am Sonntag auch im Super-G die Silberne ab. Seine Lebensgefährtin Mikalea Shiffrin, ihrerseits ebenfalls Super-G-Silbermedaillengewinnerin, widmete ihrem Silber-Buben eine flockige Insta-Story. Darauf zu sehen: die beiden Turteltäubchen Arm und Arm und ein Gratulationsspruch„zur Wiederholung“, also zur zweiten Speed-Silbernen, an Kilde. Nachsatz: „Du bist einfach wahnsinnig“.