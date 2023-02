Schüsse gefallen: Bundesheer stellt Rettung ein

Schwangere nach 115 Stunden aus Trümmern gerettet

Wie der türkische Vize-Präsident Fuat Oktay in der Nacht auf Samstag erklärte, konnten in den vergangenen 24 Stunden landesweit noch 67 Menschen lebend aus den Trümmern gerettet werden. Es kommen durchaus noch berührende Einzelschicksale mit glücklichem Ende vor. So wurde in dem Bezirk Nurdagi in der Provinz Gaziantep eine Schwangere aus dem Schutt gezogen. Ein Video zeigt den unglaublichen Moment, in dem die Retter zu Zahide Kaya durchdringen und sie auf einer Bahre wegtragen.