Spezial-Auto für gehbehinderten Pinkafelder

„Gerade Menschen mit Behinderung haben es im Alltag oft schwer“, weiß auch Volkshilfe-Präsidentin Verena Dunst. „Als ich von Herrn Maurer erfahren habe, war mir sofort klar, dass die Volkshilfe hier helfen muss. Als Mensch mit besonderen Bedürfnissen hat man oft mit Mehrkosten zu rechnen. Daher auch die Bitte an die Burgenländer ihre Großherzigkeit wieder einmal unter Beweis zu stellen und zu helfen“, so Dunst. Tristan Maurer ist seit November auch Obmann der KOBV-Ortsgruppe Pinkafeld. „Ich würde mir mit dem passenden Mobil wesentlich leichter tun an den Veranstaltungen und Fortbildungen teilzunehmen“, schildert er.