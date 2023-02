„Politik darf Klima-Protest nicht kriminalisieren“

Extremwetterereignisse werden drastisch zunehmen

Die Klima-Allianz Oberösterreich wiederholt ihre Stellungnmahme zu Klima-Protestaktionen: „Die Aktionen von Letzte Generation und JUST STOP OIL in Museen haben weltweit ein starkes mediales Echo hervorgerufen und viele Menschen, vor allem Politiker, reden ihr eigenes Nichtstun nun darauf hinaus, dass man sich dem ,Ökoterrorismus‘ nicht beuge. Der eigentliche ,Ökoterrorismus‘ sind jedoch die Extremwetterereignisse der Natur selbst, verursacht durch uns Menschen und die Untätigkeit der Politik. Diese Extremwetter-Ereignisse, die wir bereits jetzt schon zu spüren bekommen, werden in Zukunft drastisch zunehmen, sofern wir nicht rasch ausreichend gegensteuern.“ Selber wollen sich Vertreter der Klima-Allianz aber nicht auf dem Asphalt anpicken: „Wir als Klima-Allianz Oberösterreich haben uns nicht und werden uns nicht an den Klebeaktionen/Kunstwerkattacken beteiligen, denn die Klima-Allianz Oberösterreich steht für einen breiten öffentlichen Diskurs der Zivilgesellschaft“, bekräftigt Josef Winter, Obmann der Klima-Allianz OÖ, und ergänzt: „In diesem Zusammenhang weisen wir auch nochmals darauf hin, dass Österreich bzw. Oberösterreich weit davon entfernt ist, die vorgegebenen, notwendigen Klimaziele zu erreichen!“