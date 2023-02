Rauchschwaden über Südautobahn: Fahrzeug brennt

Was tun, wenn ein Fahrzeug brennt?

Wenn es aus dem Motorraum raucht: Sofort stehenbleiben, Motorhaube öffnen, Feuerlöscher einsetzen.

Immer mit dem Wind löschen, nicht in die Gegenrichtung. Nicht direkt in die Flammen spritzen. Abstand halten, wegen der Pulverwolke. Stoßweise löschen.

Wer zum Brand dazukommt, alarmiert die Rettungskräfte, befreit womöglich noch im Fahrzeug sitzende Insassen.

Nach einem selbst gelöschten Fahrzeugbrand soll laut der ÖAMTC-Experten keinesfalls das Auto in Betrieb genommen werden! Ein Profi muss den Wagen checken.