Wollen wir Wildtiere in den Wäldern haben?

Immer mehr Menschen zieht es im Winter in die wunderschöne, verschneite Wald- und Bergwelt - was ja eigentlich nichts Schlechtes ist. Doch dieser Trend fordert seinen Tribut und zahlen müssen diesen oftmals die Wildtiere, teils sogar ihrem Leben. Jäger fordern deshalb mehr Rückzugsgebiete für Hirsch, Reh & Co.