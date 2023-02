Treuetest: So machen’s doch alle - wirklich?

Die meisten Kolumnenthemen sind Zufallsprodukte. Erst kürzlich ruft mich eine liebe Freundin aus Hamburg an und erwähnt so nebenbei, dass sie sich auf „Così fan tutte“ in der Hamburger Staatsoper freut. Mozart, wie schön. Wir plaudern über Aufführungen in Wien, und plötzlich stutze ich. Hallo! Hier geht’s ja um ein fragwürdiges Gefühlsexperiment, das aus einer labilen Beziehung ein irreparables Trümmerfeld machen kann.