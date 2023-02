Satellitenaufnahmen zeigen Ausmaß der Zerstörung

Nach den Erdbeben in Syrien und in der Türkei werden bis zu 67.000 Tote erwartet. In der Türkei sind tausende Gebäude in zehn Provinzen eingestürzt. Aktuelle Satellitenbilder zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Die Einsatzkräfte retten am Donnerstag weiterhin Menschen aus den Trümmern.