Therapie-Chat könnte bald die Ambulanz ersetzen

Daten, Daten, Daten

Aber auch die digitale Dokumentation in Spitälern und in Pflegeheimen würde viel Arbeitsaufwand sparen und mehr Zeit für die Patienten freischaufeln. „Eine Verbesserung der Datenlage bringt eine bessere Steuerung des Systems. Derzeit muss ich um die Daten betteln“, so Rauch. Von den 5,5 Millionen Finnen wollten nur 211 nicht, dass die Daten verwendet werden. Bei ELGA lag die Quote bei drei Prozent. „Jeder ist hier Chef seiner Daten. Das wird auch in Österreich so sein“, so Tursky.