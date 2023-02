Mäusebussard flog am Weißensee in die Freiheit

Bussard am Fundort in Freiheit entlassen

Deshalb konnte der Bussard am Donnerstag am Weißensee wieder in die Freiheit entlassen werden. Zahlreiche Hotelgäste und natürlich die Retter Stefan Lilg, Michaela Dworak und Falkner Franz Schüttelkopf, der den Vogel mit Greifvogelhaube versehen an den Fundort brachte, wohnten der Freilassung bei. Das Greifvogelweibchen wurde auf einen Baumstamm gesetzt, wo es noch ein Weilchen verweilte, bevor es dann über den wunderschönen Weißensee bei schönstem Wetter in die Freiheit flog. Die Tierliebe zahlreicher Menschen hat dem wunderschönen Bussard das Leben gerettet.