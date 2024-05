Hasenhüttl will einen DFB-Schreck verpflichten

Bitter für Hasenhüttl, denn Baku spielt unter ihm wieder eine wichtige Rolle und erarbeitete sich einen Stammplatz. Sugawara ist ein ähnlicher Spielertyp und schaltet sich als Außenverteidiger immer wieder in die Offensive ein. Bekannt wäre er in der Stadt bereits, da er bei der Schmach der DFB-Elf gegen Japan im September 2023 (1:4) in der Wolfsburger VW-Arena auf dem Platz stand.