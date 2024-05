Staatsanwaltschaft stellt Meinl-Verfahren ein

„Bei 15 Jahren Verfahren hat die Justiz ein Problem“

Hochrangige Juristen hatten bereits zuvor die lange Dauer in derartigen Fällen. Ein ehemaliger Höchstrichter zur „Krone“: „Ein Gericht muss innerhalb angemessener Frist nicht nur verhandelt, sondern auch entschieden haben. Wenn die Justiz in 15 Jahren nicht dazu in der Lage ist, so hat sie ein Problem.“