FPÖ-Angerer will „null Windräder in Kärnten“

Die „Energiestrategie für das Land Kärnten“ interpretiert die FPÖ so, dass 500 Windräder geplant seien. Geht es nach Angerer sollen in Kärnten „null Windräder“ stehen – zehn Windkraftanlagen gibt es ja bereits, also wolle man zumindest jede weitere verhindern. Das Gesetz sei verfassungswidrig, Kärnten sei außerdem bereits klimaneutral.