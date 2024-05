Mozart für alle Fälle

Für Carsen steht in seiner Interpretation die moderne Seite der zur Krönung Leopolds II. zum König von Böhmen in Auftrag gegebenen Huldigungsoper: „Es ist ein sehr politisches und aktuelles Stück.“ Der noble Römer Sesto wird dabei blind aus Liebe zur machtgierigen Vitellia zum Verräter an seinem Freund, dem Kaiser Titus. Der jedoch vergibt in seiner großen Milde (clemenza) dem Freund.