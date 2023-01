Angeschossenem Mäusebussard geht es besser

Bereits am Mittwoch wurde der verletzte Greifvogel am Uferweg vom Weißensee im Neuschnee entdeckt. Hotelier Stefan Lilg konnte dann den armen Vogel sichern. „Er hat ihn vorbildlich in einem Maltetrog weichgebettet und in einer dunklen Garage untergebracht“, erzählt Michaela Dworak von der Vogelhilfe Kärnten, die das Mäusebussard-Weibchen dann zu einem Tierarzt gebracht hatte, wo auf dem Röntgenbild dann das Projektil gefunden wurde. „Die Patrone stammte von einem Luftdruckgewehr. Das arme Tier krampfte und hat den Kopf extrem in den Nacken gedreht“, so Dworak.