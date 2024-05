Kärntner bangt um sein Lebenswerk in der Ukraine

Fünf Mitarbeiter gefallen

Waren vor dem Überfall auf die Ukraine noch 1200 Mitarbeiter beschäftigt, sind es jetzt nur noch 700, die die Produktion aufrechterhalten. Nils Grolitsch: „120 Arbeiter aus unserem Betrieb wurden an die Front beordert, fünf sind leider gefallen. Wir werden in Zukunft stärker auf Frauen angewiesen sein, weil die nicht an die Front müssen. Und wir haben auch in der Produktion einiges umstellen müssen.“ Nicht zuletzt deshalb, weil es immer schwieriger wird, das Werk mit Energie zu versorgen. Durch die permanenten Angriffe auf die Infrastruktur der Ukraine kommt es zu Produktionsausfällen.