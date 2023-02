Fanchini tot: Emotionales Posting von Shiffrin

Am Mittwoch hatte Shiffrin mit ihrem Tränen-Interview beim ORF nach dem Gewinn der Super-G-Silbermedaille für Schlagzeilen gesorgt. Wenig später rückte das sportliche Geschehen völlig in den Hintergrund. „Dies war ein Tag voller Emotionen. Es gibt so viel, was ich gerne teilen würde ... aber was am schwersten wiegt, ist der Verlust von Elena Fanchini“, trauert Shiffrin um die ehemalige Ski-Dame.