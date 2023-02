Mikaela Shiffrin bricht beim ORF in Tränen aus

Immerhin: Als das Rennen endgültig beendet war, löste Shiffrin im Sieger-Interview das Rätsel auf. „Ich habe Sie vorher nicht verstanden, es war so laut und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich war einfach so in einer Emotion drinnen, dass ich weinen musste, weil ich so glücklich war. Um ehrlich zu sein, war es mein Fehler und es ist besser, das klarzustellen.“