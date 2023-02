Ex-Ski-Star Elena Fanchini an Krebs gestorben

Inmitten der Weltmeisterschaft in Méribel/Courchevel ereilt die Ski-Welt eine erschütternde Nachricht: Ex-Ski-Star Elena Fanchini ist mit 37 Jahren gestorben! Das bestätigte ein Sprecher des italienischen Verbandes Fisi am Mittwochabend auf Anfrage, nachdem zuvor italienische Medien berichtet hatten. Die Abfahrts-Vizeweltmeisterin von 2005 und zweifache Weltcupsiegerin hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Fanchini starb in ihrem Haus nahe Brescia, wie die Fisi mitteilte.