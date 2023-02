Begleit-Service in die Zukunft des Internets

Facebook, Spotify und Microsoft sprangen schon auf den Zug auf

Der Facebook-Konzern, Spotify und auch Microsoft sind auf den Web3-Zug bereits aufgesprungen. „Die richtig Großen greifen es auf. Es ist ein neues Kapitel, das da aufgeschlagen wird“, schwärmt Scurtu, der ein Kernteam in Linz beschäftigt, aber auch auf Spezialisten in Japan und Deutschland setzt. Sein Bruder Daniel, selbst erst 18 Jahre alt, fungiert als Chief-Metaverse-Officer. Die Headquarter Web 3.0 GmbH sieht sich in der Rolle des Begleiters für Firmen, die mit Projekten im dezentralen Online-Ökosystem loslegen wollen.