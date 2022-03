„Die Vereine werden jetzt wieder aktiver“

In der Puls4-Show „2 Minuten 2 Millionen“ stellten Mathias Maier und Lukas Krainz ihre „Vereinsplaner“-App vor. Zu einem Einstieg der Investoren kam es in der TV-Sendung nicht. Abseits der Show schlossen die beiden dafür eine Finanzierungsrunde ab: Hermann Futter steigt mit der Compass-Gruppe ebenso wie die 8eyes GmbH der Runtastic-Gründer beim Unternehmen in Linz ein - das sichert Maier und Krainz ein Investment in Höhe von 500.000 Euro.