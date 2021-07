Linzer bauten digitalen Tresor für Kryptowährungen

Wird David Schnetzer gefragt, was er beruflich macht, antwortet er meist mit einer Gegenfrage und will von seinem Gegenüber zuerst einmal wissen: „Kennst du Bitcoin?“ Kommt da ein Ja, sagt er: „Ich verwahre Kryptowährungen für Banken.“ Bei einem Nein meint er: „Ich mache was mit Computer.“