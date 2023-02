Grazer hilft mit Suchhund: „Wollen Leben retten“

Eigene Sicherheit steht an oberster Stelle

Das Tier kann Menschen sowohl in der Höhe als auch in der Tiefe unter Tonnen von Schutt erschnuppern. „Bekommt es eine Witterung in die Nase, reagiert jedes anders“, so Obermayer. „Manche bellen und winseln, einige setzen sich hin - das muss der Hundeführer erkennen, das macht Mensch und Tier zum eingespielten Team.“