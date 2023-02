Parkpickerl-Verlängerung: Kritik an hohen Abgaben

Viele Wiener haben nur Ein-Jahres-Parkpickerl

Und das betrifft nicht gerade wenige Lenker, wie eine Anfragebeantwortung an den zuständigen Magistrat ergeben hat. Demnach beträgt der Anteil an Ein-Jahresparkpickerln in Bezug auf die Gesamtzahl der gültig gelösten Pickerl 40 Prozent. Dabei noch nicht mit eingerechnet sind 3- und 6-Monatspickerl, die auch beantragt werden können.