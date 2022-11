Brachte Pickerl-Ausweitung mehr freie Parkplätze?

Im März wurde das Parkpickerl bis an die Stadtgrenzen ausgehnt. Parken ist seitdem in allen 23 Bezirken nahezu flächendeckend kostenpflichtig. Ein externer Experte hat von April bis Juni in den vier neuen Bezirken (13, 21, 22 und 23) die Auswirkungen erhoben. Der Endbericht soll mit Jahresende fertig sein. Das geht aus einer ÖVP-Anfrage an die zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) hervor.