Zu viele Autos: Kurzparkzone wird erweitert

Dort hat man als erste Reaktion zunächst eine kostenfreie Kurzparkzone in der direkt an Wien grenzenden Ketzergasse und in den Straßenzügen bis zu 350 Meter südlich davon eingeführt. Doch diese Maßnahme des beliebten Heurigenorts erzielte nicht die erhoffte Wirkung. Im Gegenteil: Der Parkdruck stieg enorm, sogar Anzeigen wegen Sachbeschädigung haben – wie berichtet – in dieser Zeit zugenommen. Im Kampf um die rar gewordenen Parkplätze wurden nämlich sogar Autos von Dauerparkern zerkratzt, eine Anrainerin wurde deshalb sogar kurzfristig festgenommen.