Kritik an hohen Abgaben bei Verlängerung

Rund ein Jahr nach der Einführung des flächendeckenden Parkpickerls ist bei Lenkern „Feuer am Dach". Der Grund: All jene, die das Pakrpickerl nur für die Dauer eines Jahres gelöst haben (rund 40 Prozent der gültigen Pickerl), müssen nun erneut die Verwaltungsabgabe von rund 50 Euro bezahlen. Für Floridsdorfer Alt-Bezirksrat Hans Jörg Schimanek (WIFF) ein klarer Fall von „Abzocke der Autobesitzer". Lediglich beim persönlichen Antrag wird vonseiten des Magistrats darauf hingewiesen, dass eine Beantragung für einen längeren Zeitraum günstiger ist. Indes verdient die Stadt mit dem Parkpickerl ordentlich.