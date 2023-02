Österreicher horten Altgeräte aus Sorge um Daten

Brandgefahr durch Akkus

Allerdings bergen Elektro-Altgeräte, die zu Hause noch gehortet werden, auch andere Gefahren. Johann Mayer, Bundeskoordinator der ARGE Abfallwirtschaft, warnt etwa vor den in vielen Geräten eingebauten und für Normalverbraucher nicht zu entfernenden Akkus, weil das darin enthaltene Lithium sehr reaktionsfähig und leicht brennbar ist. Wird ein Altgerät nicht richtig gelagert, ist die Gefahr der Selbstentzündung nicht zu unterschätzen. Fälle gab es in der Vergangenheit einige: Manche der spektakulärsten Brände in Wien der vergangenen Jahre sind auf elektronische Geräte und deren Akkus zurückzuführen. Nicht zuletzt deshalb dürften Altgeräte besser dort aufgehoben sein, wo sich Experten und Expertinnen um Wiederverwertung, Rohstoffrückgewinnung und sichere Lagerung bemühen können.