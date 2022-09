Elektroschrott: Sammelmenge auf hohem Niveau

Verwertungsquoten bei Kleingeräten zum Teil deutlich übertroffen

Besser sieht es bei den Elektro-Kleingeräten aus, wie Giehser betont: So konnte im Bereich der Elektro-Kleingeräte die vorgegebene Verwertungsquote von 75 Prozent mit 96 Prozent klar übertroffen werden. Aber auch die Wiederverwendungs- und Recycling-Quote bei den Kleingeräten ist mit 75 Prozent klar über der Vorgabe von 55 Prozent. Dabei liegen laut einer Studie der BOKU Wien in jedem Haushalt acht ungenutzte Elektro-Kleingeräte und Bildschirme in der Lade. Hier will die EKA auf Informationsmaßnahmen setzen.