Vermeulen bei norwegischem Siebenfach-Sieg 20.!

Die ÖSV-Athletinnen kamen in Abwesenheit von Teresa Stadlober nicht unter die besten 40. Biathletin Katharina Komatz landete bei ihrem Distanz-Weltcupdebüt unmittelbar vor Lisa Unterweger auf Platz 44. Die Olympia-Dritte Stadlober fehlt in Toblach, da sie sich bereits gezielt auf die Titelkämpfe in Planica vorbereitet. Am Sonntag folgen in Südtirol noch die Staffelrennen.