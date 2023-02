Modellregion „Ländle“ für Umwelt und Klima

In der Tat war und ist Willi Sieber über die Landesgrenzen hinaus eine der ersten Adressen, wenn es um Ökologie und Nachhaltigkeit geht. Der studierte Chemiker, zu Beginn seiner Karriere Hormonforscher und Pädagoge am BORG Lauterach, war 1985 Mitbegründer des Österreichischen Ökologie-Institutes. „Kurz danach geschah das Unglück in Tschernobyl und wir waren damals die einzige vom Ministerium anerkannte Organisation, die dazu professionelle Auskunft geben konnte und wollte“, erinnert sich der geborene Harder. Zwar scheute er die Konfrontation nie und war auch schon mal mit einem verstrahlten Schwammerl in der „ZIB 2“ zu Gast, allerdings suchte er immer auch konstruktive Lösungen: „Es ging nie nur gegen Atom und fossile Energieträger, sondern schon damals für etwas - nämlich erneuerbare Energie!“