Mit neuem Selbstvertrauen in die Schweiz

Bei den Herren zeigte sich, nach einem etwas durchwachsenen Start in die Wintersaison, zuletzt ein deutlicher Aufwärtstrend. Paul Verbnjak konnte mit einem starken neunten Platz endlich in die vorderen Ränge vorstoßen und damit wichtiges Selbstvertrauen tanken. Gleiches gilt für Daniel Ganahl, Christof Hochenwarter und Armin Höfl, die in Andorra bereits an den Top-10 gekratzt haben. Mit Daniel Zugg, der stark in die Saison gestartet ist, wird speziell im Sprint zu rechnen sein.