Russischer Offizier: „Kreml will Entmenschlichung“

Offizier wollte nie kämpfen

Davor hatte Jefremow drei Jahre lang in Tschetschenien an der Minenräumung teilgenommen. Die Kaukasusrepublik ist eine der am stärksten verminten Regionen der Welt. Mit dem Ukraine-Krieg wollte der Mann nichts zu tun haben. Er gibt an, er habe versucht, seinen Militärdienst zu beenden - allerdings habe ihm ein Oberst gedroht, ihn wegen Fahnenflucht bis zu zehn Jahre ins Gefängnis zu stecken.