Kinder in der Ukraine vergewaltigt und gefoltert

Keine Zusammenarbeit mit Moskau

Russland nahm nicht an der Sitzung teil und hatte es zuvor abgelehnt, mit der im März eingesetzten Kommission zusammenzuarbeiten. Den Vorwurf der Kriegsverbrechen gibt es schon länger und immer wieder. Beispiele, die die russische Armee begangen haben sollen, sind die vielen toten Zivilpersonen in Butscha und Isjum, die zum Teil mit Folterspuren gefunden wurden. Amnesty International wiederum hat der Ukraine in einem Bericht eine Kriegsführung vorgeworfen, die Zivilpersonen in Gefahr bringen soll. In Bezug auf die ukrainische Armee gibt es zudem Vorwürfe, dass diese auf die Zivilbevölkerung in russisch besetzten Gebieten geschossen haben soll.