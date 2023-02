Missbrauchsfälle: „Gibt immer schwarze Schafe“

Zudem holt sich die Wiener Bildungsdirektion ein „Kompetenzzentrum Kinderschutz“ ins Haus. Auch die Polizei ist Teil davon. „Wir müssen raus aus dem Tabubereich und darüber reden, auch wenn das niemand gerne tut“, so Himmer. Reden wolle man auch direkt an den Schulen: mit allen Lehrkräften, den Schülern und den Eltern. Dabei sollen Risikosituationen analysiert werden - wie beispielsweise in Umkleiden oder beim Schwimmunterricht. Missbrauch sei vor allem ein männliches Thema. Himmer: „Der Fokus muss vor allem auf Männern liegen.“