Vilimsky: „Kein Bargeld mehr für Asylberechtigte“

Harald Vilimsky, FPÖ-Spitzenkandidat bei der EU-Wahl, stellt im krone.tv-Interview vieles klar, was sich aus seiner Sicht in der Europäischen Union ändern würde, sobald die FPÖ nach der EU-Wahl am 9. Juni mehr Einfluss bekommen sollte: „Wir werden den Festungsgedanken Europa stärker prägen. Denn Asyl ist ja nur Schutz auf Zeit. Sobald die Gefahr in den Herkunftsländern kleiner geworden ist, müssen die derzeit Asylberechtigten unser Land auch wieder verlassen.“