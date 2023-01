Finanzbildung? „Von der Politik nicht gewünscht“

Ursache allen Übels: Das „billige Geld“ der EZB

Mehrere Faktoren hätten den Inflationsdruck stark erhöht: Auf der Hand liegt die Corona-Pandemie und der Krieg. Doch einer der Hauptgründe liegt noch weiter zurück: „In der Niedrig- und Negativzinsphase gab es eine regelrechte Geldschwemme seitens der EZB“, so die Finanzmathematikerin. Das „billige Geld“ floss dann in Immobilien und die Aktienmärkte - und kurbelte die Inflation kräftig an. Die EZB habe ihre eigenen Kompetenzen stark erweitert und sei so zur „indirekten Staatsfinanzierung“ geworden. „Das war nie so vorgesehen“, resümiert Kravitz.