„Wir sind Österreichs Ökostromlokomotive“

Versorgungssicherheit sei wesentlich, auch der Ausbau mit Hausverstand. Und auch der für den Abtransport des erneuerbar produzierten Stroms nötige Ausbau der Stromleitungen werde in Niederösterreich vorangetrieben: „Hier sind wir in enger Abstimmung mit den Energiebetreibern. Wir investieren rund 600 Millionen Euro pro Jahr in den Leitungsausbau. Denn wer Ja zu erneuerbarer Energie sagt, muss auch Ja zum Stromleitungsausbau sagen.“ Außerdem würden neue Stromspeichermöglichkeiten, auch auf lokaler Ebene, entstehen.