Schellhorn: „Scheitern gehört zum Leben dazu!“

„In der Politik müsste viel mehr miteinander geredet werden. Und nicht nur geraunzt, sondern mit Problemlösungen agiert werden. Manche Parteien reden nur über Probleme, sagen aber nicht die Lösungen dazu. Und das will ich mit den NEOS ändern.“ Schellhorn war im Interview grundsätzlich sparsam mit Schmutzkübel- und Schuldzuweisungen und generell sehr stark auf ein „Miteinander“ ausgerichtet. Er hat aber auch eigene Grenzerfahrungen thematisiert: „Scheitern gehört zum Laben dazu. Mir hat einmal ein sehr bekannter Wirt in Tirol gesagt, Umfallen tut nicht weh. Nur nimmer Aufstehen schmerzt.“ Schellhorn hat bereits über 1000 Videos produziert, wo er persönlich seine Kochrezepte niederschwellig für die breite Masse auf Youtube zeigt. Dazu ergänzt er: „Du brauchst in der Öffentlichkeit nicht nur eine reine Weste, sondern auch eine dicke Haut, dass du das aushältst. Es geht dann schon auch ins Persönliche. Und es geht auch um Diffamierungen, aber das muss man halt aushalten.“