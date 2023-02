Nehammer: „Österreichs Überzeugungsarbeit wirkt“

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat jüngste Aussagen der EU-Innenkommissarin Ylva Johansson begrüßt, die den Streit um EU-Mittel für Grenzzäune „pragmatisch“ lösen will. „Das ist ein Schritt in die richtige Richtung und zeigt, dass unser Drängen wichtig war.“ Beim EU-Gipfel kommende Woche müssten sogleich konkrete Maßnahmen folgen, „damit wir illegale Migration verhindern können“, so der Kanzler am Mittwoch.