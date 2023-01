Trotz WM-Qualifikation wird auf Ski-Ass gepfiffen

Mit zwei 15. Plätzen in den Slaloms von Zagreb sowie am Semmering erfüllte die Schweizerin Elena Stoffel eigentlich die Selektionskriterien (einmal Top-Sieben oder zweimal Top-15)für die WM In Courcheve/Meribel. Dennoch pfeift Swiss Ski auf die 26-Jährige und lässt sie daheim …