So viele WM-Medaillen fordert die ÖSV-Präsidentin

Gemessen an Weltcup-Punkten 2022/23 sind beide ÖSV-Teams, Frauen und Männer, vor dem Slalom in Chamonix am Samstag (nur) die drittstärkste Ski-Nation. „Wir reisen nicht als Topfavoriten nach Frankreich, zählen aber zum erweiterten Favoritenkreis“, betonte Stadlober vor der 47. Alpin-WM, ehe sie die Situation genauer einschätzte. „Bei den Herren haben wir in allen Disziplinen mindestens zwei Läufer, die um die Medaillen mitfahren können.“