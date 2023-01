Im Salzkammergut fliegen jetzt schon die Fetzen

„Schmutzig, um nicht zu sagen intrigant“

Weniger sanft klingt es in einem Offenen Brief von Hubert Achleitner (von Goisern) an Androsch: „Es ist schmutzig, um nicht zu sagen intrigant, den Mitgliedern des Kulturhauptstadt-Komitees zu unterstellen, wir wären über das Programm von 2024 und den Stand der Dinge nicht informiert.“ Androsch habe selbst an der Präsentation des Programms teilgenommen, wenn auch nur virtuell und „es ist ja bekannt, Videotelefonate kosten viel Konzentration und erschweren sinnerfassendes Zuhören“, macht Achleitner seinem Ärger Luft. Was das Programm angehe, so „entspricht es dem, wofür der Titel errungen worden ist“.