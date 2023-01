Schwarze und rote Alarmglocken schrillen

Die Wahlverlierer in Niederösterreich – ÖVP und SPÖ – haben direkt nach der Auszählung keine Auswirkung für den Urnengang in Salzburg gesehen. Die Alarmglocken dürften dennoch laut läuten. „Es ist uns bewusst, dass wir alles tun müssen um die Menschen in den nächsten Monaten für die Salzburger Volkspartei zu überzeugen“, sagt Landeschef Wilfried Haslauer (ÖVP). Auch die schwierige Themenlage sei ihm bewusst. Euphorie kommt im schwarzen Lager somit keine auf. Aktuelle Umfragen prognostizieren 32 bis 35 Prozent der Stimmen. Bei der Ausgangslage von knapp 38 Prozent wäre beides ein schmerzhafter Verlust für die Regierungspartei.