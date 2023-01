Burgenland: Zwei Verdächtige aus Haft entlassen

Jugendliche seither in U-Haft

Der 42-Jährige wurde von den beiden Verdächtigen brutal zusammengeschlagen. Für den auf dem Kopf schwerst verletzten Familienvater gab es keine Hoffnung, er starb später im Eisenstädter Krankenhaus. Kurz darauf wurden ein 18-Jähriger, im Bezirk Neunkirchen wohnhafter Syrer und ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Mattersburg festgenommen. Die beiden Burschen waren seither in U-Haft in der Justizanstalt Eisenstadt.